В отделении банка в Петербурге услышали стрельбу

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Из финансового учреждения в Кировском районе Северной столицы похищена крупная сумма денег. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 июля, разыскивается злоумышленник, совершивший преступление.

По предварительной информации, неизвестный в медицинской маске вошел в офис "Совкомбанка" на проспекте Ветеранов. Прозвучал один выстрел, после чего угрожая оружием из банка пропала сумма порядка 4 млн рублей. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В распоряжении Piter.tv оказались кадры с места происшествия. На них видно, как полицейская собака старается взять след преступника.

Видео: Piter.tv