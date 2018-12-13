Петербуржец провалился в яму с горячей водой по пути в детский сад

Мужчину спас завершившийся накануне отопительный сезон.

Утром 14 мая в Приморском районе Петербурга случилось ЧП. Местный житель Алексей Евлампиев провалился в яму с горячей водой, когда вел ребенка в детский сад. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел возле дома №20/3 на улице Стародеревенской. В нескольких шагах от дошкольного учреждения мужчина почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. После он провалился в образовавшуюся яму. Ребенку удалось остаться на поверхности.

Пострадавший отметил, что стоял в яме по шею, "торчала только голова". Ему удалось самостоятельно выбраться из плена. На место происшествия приехала скорая помощь. Травм или ожогов у мужчины не зафиксировали.

Жизнь и здоровье петербуржцу спасло завершение отопительного сезона. Температура воды в яме оказалась значительности ниже, чем при морозах.

Фото: Piter.TV