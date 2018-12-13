Сезон духоты в квартирах петербуржцев объявили закрытым

С 13 мая в Петербурге официально закончился отопительный сезон.

В Петербурге завершился отопительный сезон. Распоряжение об окончании отопительного периода 2018-2019 годов подписал председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

Таким образом, с 13 мая в жилые дома Петербурга перестанет поступать отопление в связи с повышением температуры наружного воздуха в городе на Неве. Отопление прекращается, когда температура воздуха в течение 3 суток превышает 10 градусов.

Теплоснабжающие организации до начала нового отопительного сезона 2019-2020 годов должны провести плановые ремонты в соответствии с графиком.

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