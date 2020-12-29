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Воробьев: отопительный сезон в Подмосковье завершится с 21 апреля
Сегодня, 13:05
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Воробьев: отопительный сезон в Подмосковье завершится с 21 апреля

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Глава региона напомнил о реализации самой масштабной модернизации электро-, тепло- и водоснабжения.

Отопительный сезон в Подмосковье завершится с 21 апреля. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев отметил, что от жителей Подмосковья поступают сообщения, связанные с отоплением в квартирах. В связи с большим количеством просьб власти приняли решение о завершении отопительного сезона. Также Воробьев напомнил о реализации самой масштабной за всю историю модернизации электро-, тепло- и водоснабжения.

Ранее в Госдуме осудили выплату артистам бешеных гонораров.

Фото: mosreg.ru

Теги: андрей воробьев, отопительный сезон, подмосковье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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