Воробьев: отопительный сезон в Подмосковье завершится с 21 апреля

Глава региона напомнил о реализации самой масштабной модернизации электро-, тепло- и водоснабжения.

Отопительный сезон в Подмосковье завершится с 21 апреля. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводит телеканал "360".

Воробьев отметил, что от жителей Подмосковья поступают сообщения, связанные с отоплением в квартирах. В связи с большим количеством просьб власти приняли решение о завершении отопительного сезона. Также Воробьев напомнил о реализации самой масштабной за всю историю модернизации электро-, тепло- и водоснабжения.

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Фото: mosreg.ru