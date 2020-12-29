Воробьев: отопительный сезон в Подмосковье завершится с 21 апреля

Отопительный сезон в Подмосковье завершится с 21 апреля. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Его слова приводит телеканал "360".
Воробьев отметил, что от жителей Подмосковья поступают сообщения, связанные с отоплением в квартирах. В связи с большим количеством просьб власти приняли решение о завершении отопительного сезона. Также Воробьев напомнил о реализации самой масштабной за всю историю модернизации электро-, тепло- и водоснабжения.
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Фото: mosreg.ru
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