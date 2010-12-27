По "Подорожнику" можно будет доехать до Кудрово и Большой Ижоры

Единый билет оплаты транспорта "Подорожник" будет действовать на двух межрегиональных маршрутах до конца 2018 года.

Смольный и правительство Ленобласти согласовали расширение зоны действия "Подорожника" до Кудрово и Большой Ижоры.

К концу 2018 года проездной начнет функционировать на двух межрегиональных маршрутах: №596А от станции метро "Улица Дыбенко" до Кудрово и №403 от станции метро "Купчино" до поселка Большая Ижора.

Два месяца на проработку и запуск, сам пилотный проект - до конца года. После майских праздников заведем техническую возможность и до конца года посмотрим, как пойдет. Отметили в пресс-службе

Если испытания маршрутов пройдет удачно, то зона действия проездного будет расширена вглубь области, сообщает пресс-служба. Кроме того, были достигнуты договоренности о перевозках льготных категорий граждан на маршрутах общественного транспорта между двумя регионами.

Фото: Piter.TV