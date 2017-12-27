К петербуржцам на вызов может приехать нетрезвый водитель.

Как сообщают подписчики группы “ДТП и ЧП по СПб”, по Петербургу в новогодние праздники разъезжает пьяный таксист. Молодые люди вызвали через диспетчера машину, чтобы добраться до дома, а к ним приехал нетрезвый шофер.

некоторые петербуржцы уверены, что на самом деле водитель не пьян, а просто работает третьи сутки без сна. Однако, даже при таком раскладе езда с данным “профессионалом” будет небезопасна.

Название организации, которая прислала шофера, умалчивается. В комментариях отмечают, что в ситуации с водителей в состоянии алкогольного опьянения следует разбираться на месте перед выездом, иначе пассажиры могут привлечься в качестве “соучастников преступления”.