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По Петербургу в новогодние праздники разъезжает пьяный таксист

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К петербуржцам на вызов может приехать нетрезвый водитель.

Как сообщают подписчики группы “ДТП и ЧП по СПб”, по Петербургу в новогодние праздники разъезжает пьяный таксист. Молодые люди вызвали через диспетчера машину, чтобы добраться до дома, а к ним приехал нетрезвый шофер.
 
некоторые петербуржцы уверены, что на самом деле водитель не пьян, а просто работает третьи сутки без сна. Однако, даже при таком раскладе езда с данным “профессионалом” будет небезопасна. 
 
Название организации, которая прислала шофера, умалчивается. В комментариях отмечают, что в ситуации с водителей в состоянии алкогольного опьянения следует разбираться на месте перед выездом, иначе пассажиры могут привлечься в качестве “соучастников преступления”.
Теги: алкоголь , ночная смена , праздники , работа , такси , таксист
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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