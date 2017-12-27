По Новокузнецку ездил горящий мусоровоз

В социальных сетях появилось фото и видео с места происшествия от очевидцев.

Накануне, 26 декабря, во время движения загорелся мусоровоз.

Инцидент произошел на проспекте Строителей. Очевидцы сообщили, что от музоровоза шел густой едкий дым и вырывались языки пламени. Для ликвидации пожара водитель высыпал горящий мусор на улицу, а подоспевшие на место ЧП спасатели МЧС потушили пожар за считанные минуты.

После того, как пожарные закончили работы, на место происшествия приехали дорожные рабочие и убрали весь мусор. Вероятно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета брошенная в урну.

Фото и видео: ВК, Новокузнецк онлайн