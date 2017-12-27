Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 9:39
0
MShaffter
546
Код вставки плеера

По Новокузнецку ездил горящий мусоровоз

0
 
 

В социальных сетях появилось фото и видео с места происшествия от очевидцев.

 Накануне, 26 декабря, во время движения загорелся мусоровоз.

Инцидент произошел на проспекте Строителей. Очевидцы сообщили, что от музоровоза шел густой едкий дым и вырывались языки пламени. Для ликвидации пожара водитель высыпал горящий мусор на улицу, а подоспевшие на место ЧП спасатели МЧС потушили пожар за считанные минуты.

После того, как пожарные закончили работы, на место происшествия приехали дорожные рабочие и убрали весь мусор. Вероятно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета брошенная в урну.

Фото и видео: ВК, Новокузнецк онлайн

 

Теги: горит мусоровоз , мчс , новости новокузнецка , новости регионов , пожар
Категории: Новости России Происшествия Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5