Опубликовано оперативное видео с места стрельбы в здании мирового суда в Новокузнецке

Следком опубликовал видео следственных действий в кабине, где 45-летний мужчина выстрелил в женщину.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал первые подробности о стрельбе в Новокузнецком мировом суде, а также публиковал видеокомментарий СУ СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас стало известно, что дело будут вести следователи из Москвы. Следственные органы опубликовали видео следственных действий из кабинета, где стрелок выстрелил в женщину. На опубликованных кадрах видео видно, что в не большом кабинете, заставленном мебелью и шкафами с документами, возле одного из столов на полу лужа крови.

При входе в здание 45-летний произвел выстрел в живот 45-летнему приставу. Затем он прошел в один из кабинетов и выстрелил в 43-летнюю женщину, которая пришла в мировой суд как свидетель. Свидетель ЧП нажал на тревожную кнопку. Стрелка скрутили приставы и прибывшие на место ЧП сотрудники Росгвардии.

Видео: Следком