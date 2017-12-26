Площадь Ленина может стать новым гайд-парком

Омбудсмен Шишлов считает Площадь Ленина лучшим вариантом на замену Марсова поля.

Уполномоченный по правам человека в петербурге Александр Шишлов предложил дать Площади Ленина статус городского гайд-парка. Идея возникла у омбудсмена после проведения акции в память о Борисе Немцове.

По мнению должностного лица, пространство у Финляндского вокзала обладает необходимыми критериями для утверждения его в качестве нового места сбора для проведения согласованных мероприятий и митингов. Транспортная доступность делает его отличной заменой Марсову полю.

Напомним, что днем 26 февраля в Северной столице состоялся митинг в память об убитом политике Немцове. Государственного деятеля застрелили на Большой Москворецком мосту в 2015 году. По разным сведениям, мероприятие посетило от 350 до 700 человек.

