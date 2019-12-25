Племянница рассказала о погибшем пилоте Ми-2 Дамире Гафурове

Она до последнего надеялась, что он остался жив.

Племянница Динара рассказала телеканалу "360", что погибший после крушения вертолета под Ижевском пилот Дамир Гафуров очень любил свою работу. Она также подчеркнула, что он всю свою жизнь посвятил летному делу.

Упорство. Открытость. Всегда помогает. Никогда ни в чем не отказывает. Во всем, чем может, как может. Целенаправленный был. Целеустремленный. Всегда добивался своих целей. Динара, племянница погибшего пилота

Динара узнала о смерти дяди только утром 28 декабря. Она до последнего надеялась, что он остался жив.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2. Воздушное судно упало Якшур-Бодьинском районе республики. На борту вертолета находились два человека.

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