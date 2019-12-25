Планировку для продления Северного проспекта, вероятно, разработает ООО "Геокад"

Эта компания победила в соответствующем конкурсе.

Документацию по планировке территории для продления Северного проспекта, - на участке от улицы Руставели до Шафировского проспекта, – судя по всему, разработает ООО "Геокад" (Петербург). Эта компания признана победителем конкурса закупки, размещенной комитетом по развитию транспортной инфраструктуры.

За эти работы комитет был готов заплатить максимум 18,5 млн рублей. Свои заявки представили 4 компании. Причем ООО "Геокад" сделало самое низкое по цене предложение – 5,7 млн рублей. Больше всего за работы запросило ООО "НИИПРИИ "Севзапинжтехнология" (Петербург) – 14,8 млн рублей.

Пока в документации не указано, что контракт с "Геокадом" заключен.

Этой компании предстоит создать проекты собственно планировки, межевания территории, разработать демонстрационные материалы, которые потребуются для публичных слушаний. Срок завершения всех этих дел – 1 июля 2022 года.

ООО "Геокад" было создано в 2012 году на базе топографо-геодезической службы. По данным на сайте компании, среди ее заказчиков – РЖД, "Ленэнерго", ООО "Тойота Мотор".

Как сообщало ранее Piter.tv, планировку развязки в створе Витебского и Парковой может провести "КРТ-Система".

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