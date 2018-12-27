Общественники: исчезающую плитку у метро "Приморская" уложили еще и на частной территории

Piter.TV стали известны новые подробности об уложенной плитке у метро "Приморская".

Общественники рассказали, что часть работ по благоустройству территории у станции была проведена на частной территории.

Мы заказали выписку из ЕГРН и выяснили, что этот участок принадлежит зданию по адресу Железноводская 68, корпус 2, литера А (компания ЗАО "Ренессанс"). Таким образом, контракт по замене плитки выполнен у частного лица, оплаченный из бюджета города, что является прямым нарушением. Антон Карякин, координатор движения "Сделай район лучше"

Сейчас за зданием ТЦ строители укладывают около 500 метров нового покрытия. Стоит отметить, что эта территория является местом парковки, а также местом разгрузки большегрузов.

Из-за строительных работ люди испытывают затруднения с парковкой, а также испытывают трудности с проходом к метро. Более активные граждане пожаловались на самозахват территории.

На портале "Наш Санкт-Петербург" присутствует порядка девяти жалоб о самозахвате территории, но район продолжает класть плитку именно там Антон Карякин, координатор движения "Сделай район лучше"

К качеству новой плитки у общественников особые претензии. Оказалось, что она была уложена на скорую руку, без соблюдения стандартов.

Старую плитку снимали. В одной части углублялись как положено: порядка 50-ти сантиметров. А где-то сняли только верхний слой и чуть-чуть верхнего слоя песка. Потом все это посыпали гравием и обратно положили песок. Получается, что нормального углубления нет Антон Карякин, координатор движения "Сделай район лучше"

Напомним, что ранее общественники не досчитались на это месте порядка 300 кв.м. тротуарной плитки, уложенной по госконтракту.

Видео: Piter.TV

Фото: Антон Карякин