Певицу МакSим выписали из больницы

Певица Марина Абросимова, которая больше известна под псевдонимом МакSим, выписалась из больницы. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram. По словам менеджера певица чувствует себя хорошо, и уже готова вернуться к гастрольной и студийной деятельности.
Дорогие друзья! Сегодня у меня хорошая новость, которую ждали все! Позади все переживания и непростые времена. МакSим выписали из больницы и она уже дома!,
- Маргарита Соколова
Напомним, что в конце апреля певица попала в ДТП по дороге в аэропорт. Ее менеджер опубликовывала снимки исполнительницы прямо из больницы.
Фото: Facebook/maksim
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