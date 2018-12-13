Певицу МакSим выписали из больницы

Хорошие новости сообщила ее продюсер Маргарита Соколова.

Певица Марина Абросимова, которая больше известна под псевдонимом МакSим, выписалась из больницы. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram. По словам менеджера певица чувствует себя хорошо, и уже готова вернуться к гастрольной и студийной деятельности.

Дорогие друзья! Сегодня у меня хорошая новость, которую ждали все! Позади все переживания и непростые времена. МакSим выписали из больницы и она уже дома!,

- Маргарита Соколова

Напомним, что в конце апреля певица попала в ДТП по дороге в аэропорт. Ее менеджер опубликовывала снимки исполнительницы прямо из больницы.

Фото: Facebook/maksim