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Певица Зара выступит в Гатчине на Пушкинском празднике
Вчера, 14:13
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KaterinaKono13

Певица Зара выступит в Гатчине на Пушкинском празднике

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Завершением концерта станет праздничный фейерверк. 

В честь 220-летия со дня рождения великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина в Гатчине Ленинградской области состоится праздничный концерт. На котором выступит известная российская певица Зара. Информация об этом появилась сегодня, 23 мая, от пресс-службы местной администрации.  

Торжественное мероприятие пройдёт 9 июня на шести площадках Гатчинского района. Ареной открытия праздника станет Приоратский парк. Гостей ждут выступления поэтов, актеров, а также симфонического оркестра. Специальным гостем концерта станет заслуженная артистка России Зара. 

Завершением концерта станет праздничный фейерверк. 

Теги: зара, новости ленобласти, певица зара
Категории: Новости Ленинградской области,

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