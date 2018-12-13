Певица Зара выступит в Гатчине на Пушкинском празднике

Завершением концерта станет праздничный фейерверк.

В честь 220-летия со дня рождения великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина в Гатчине Ленинградской области состоится праздничный концерт. На котором выступит известная российская певица Зара. Информация об этом появилась сегодня, 23 мая, от пресс-службы местной администрации.

Торжественное мероприятие пройдёт 9 июня на шести площадках Гатчинского района. Ареной открытия праздника станет Приоратский парк. Гостей ждут выступления поэтов, актеров, а также симфонического оркестра. Специальным гостем концерта станет заслуженная артистка России Зара.

Завершением концерта станет праздничный фейерверк.