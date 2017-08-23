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Нюша поделилась видео со свадьбы

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23 августа Нюша поделилась первым видео со свадьбы.

Российская певица Нюша опубликовала видео в Instagram со своей свадьбы. 

Недавно 26-летняя Нюша вышла замуж за генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивого. В январе Игорь сделал предложение певице, тогда Нюша выложила фото с кольцом и подписью "Невеста я".

Российская артистка раскрыла некоторые подробности с прошедшего мероприятия. "Это было незабываемо. Мальдивы - настоящий рай. Хочу поделиться с вами той красотой, которую создала для нашей свадьбы @masha_kamenskaya", - пишет уже замужняя Нюша.

Торжество проходило на Мальдивах. Помимо родственников и друзей на свадьбу пришли голливудские звезды, среди которых оказался Леонардо Ди Каприо. Певица призналась, что Ди Каприо пригласил ее на танец, а  также отметила, что танцует он вполне не плохо. 

Видео,видео: nyusha_nyusha

 
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Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса

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