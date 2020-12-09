Егор Крид и певица Нюша сыграли свадьбу в новом клипе "Mr. & Mrs. Smith"

Поклонники отметили в комментариях, что видео получилось очень трогательным.

В среду, 9 декабря, в сети появился новый совместный клип Егора Крида и певицы Нюши. Ролик опубликован на YouTube-канале рэпера.

По сюжету через несколько лет после расставания Нюша и Крид приходят в секретное агентство "по прогнозированию судеб". Экс-пара хотела узнать, как сложилась бы их жизнь, если бы они не расстались. В своем Instagram-аккаунте певица отметила, что клип является посланием всем "бывшим".

Этот дуэт, этот клип — послание всем "бывшим". Очень важно отпускать прошлое... Вы прощаете не партнера в прошлом, вы прощаете и освобождаете себя Нюша

Егор Крид поблагодарил Нюшу за разбитое сердце и за любовь. Он отметил, что в клипе показана "история длиною в жизнь". Поклонники отметили в комментариях, что видео получилось очень трогательным.

Ранее мы сообщали о том, что группа "Ленинград" выпустила клип о сильных женщинах.

Видео: Егор Крид/YT