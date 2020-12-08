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Группа "Ленинград" выпустила клип о сильных женщинах

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Видеоролик снял украинский клипмейкер Леонид Колосовский.

В сети появился новый клип группы "Ленинград" на песню "Миг". Ролик опубликован на YouTube-канале музыкального коллектива. 

Известно, что клип снял украинский клипмейкер Леонид Колосовский. По сюжету на премии "Сильная женщина" блондинка и брюнетка начинают соперничать за внимание холостого мужчины. Соревнования заканчиваются убийством. Главные роли в клипе исполнили Даша Трегубова, Ольга Голдис, Вика Варлей и Тарас Цимбалюк.

Пользователи в комментариях заявили, что песня напоминает композицию "Императрица" Ирины Аллегровой.

Ранее мы сообщали о том, что после слез Соседова на ТВ зрители попросили прекратить его "травлю".

Видео: Youtube/Ленинград | Leningrad

 

Теги: группа ленинград, ленинград, музыка, шнуров
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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