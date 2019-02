Сразу 3 ее песни возглавили музыкальный чат журнала Billboard.

Американская певица Ариана Гранде повторила 55-летний рекорд The Beatles. Об этом сообщает телеканал "360".

Так, Сразу 3 ее песни "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I"m Bored" и "Thank U, Next" возглавили музыкальный ТОП журнала Billboard. Отметим, что такого не было 1964 года. Таким образом дива повторила рекорд знаментой британской группы.

Напомним, что в ТОП-3 Billboard боле месяца занимали такие песни The Beatles, как "Can"t Buy Me Love", "Twist and Shout" и "Do You Want to Know a Secret". Ариана Гранде первая кому удалось повторить такой успех.

Видео:Ариана Гранде/YouTube