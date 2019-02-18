Певец Максим Леонидов снял в Ленобласти Иудейскую пустыню

Подписчики артиста предположили, что съемки клипа велись на территории Каннельярви Выборгского района.

Российский певец Максим Леонидов опубликовал в Instagram новый пост, в котором показал, как велись съемки нового клипа. Ролик на песню Mon amour появился в сети неделю назад.

Как выяснилось, видео снимали в Ленинградской области. Подписчики артиста предположили, что съемки клипа велись на территории поселка Каннельярви Выборгского района, очень похожем на пустыню Сахару. По сюжету Леонидов находится в Иудейской пустыне.

На записи можно увидеть певца, облаченного в одежду бедуина. Ослепленный палящим солнцем он поет о своей настоящей любви – в клипе фигурировала фотография его жены, актрисы театра и кино Александры Камчатовой-Леонидовой.

"Снимаем кино. В Ленинградской области – Иудейскую пустыню", - рассказал поклонникам артист.

Полностью смонтированный клип был опубликован на YouTube 18 июня. Музыку к песне Mon amour написал израильский композитор Ханан Бен Ари.

Ранее мы писали, что Гребенщиков выпустил новый альбом "Знак огня".

Видео: Instagram / themaxleonidov