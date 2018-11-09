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Певица Гречка ищет актрису с "беби-фейсом" для съемок нового клипа

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Также исполнительница находится в поисках квартиры для съемок в Петербурге.

Певица Гречка разыскивает актрису для съемок нового клипа. Одним из требований исполнительницы является наличие "беби-фейса". Кроме того, девушка должна иметь актерский опыт. Об этом пишут петербургские СМИ.

Кастинг состоится в Северной столице 4-5 марта. Принять участие могут девушки в возрасте от 18 до 22 лет и женщины от 40 до 55 лет. Гречка просит претенденток присылать фото, а лучше видео с собой.

Кроме того, певица находится в поисках помещения для съемок. В требованиях указано, что это должна быть однокомнатная или двухкомнатная квартира "без крутого ремонта".

Ранее мы писали, что в сети появился новый альбом Гречки.

Фото, аудиозапись: ВКонтакте / Гречка

Теги: актриса с беби фейсом, певица гречка, съемки клипа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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