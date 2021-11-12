Петроградский районный суд отправил в СИЗО петербуржца, размещающего посты во "ВКонтакте" с осуждением властей

Мужчина отправлен под сражу до 22 августа 2023 года.

Сегодня, 12 июля, Петроградский районный суд рассмотрел ходатайство в отношении петербуржца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 282 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Мужчина, находясь на территории Кронверкского и Каменноостровского проспектов, размещал во "ВКонтакте" комментарии, которые содержали информацию, направленную на "возбуждение ненависти, вражды в отношении представителей государственной власти и правоохранительных органов".

11 июля петербуржец был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В этот же день ему предъявили обвинение. Обвиняемый и его защитник возражали. Мужчина отправлен под сражу до 22 августа 2023 года.

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Фото: Piter.TV