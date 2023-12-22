За пропаганду ЛГБТ* в Петербурге оштрафовали телеканал "Кино ТВ"

Судом назначен штраф в 1 млн рублей.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Кино ТВ" за совершение правонарушения по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 11 апреля.

На телеканале 16 июня 2023 года показали фильм "V" значит Вендетта", в котором "содержится демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, в том числе – описание, изображения нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений со знаком информационной продукции "16+".

Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, может привести к утрате или неправильному формированию у детей традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Судом назначен штраф в 1 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что суд Петербурга оштрафовал Okko за демонстрацию ЛГБТ* в сериалах.

Фото: Piter.TV

* ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским движением и запрещено.