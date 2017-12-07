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Петербурженку шантажировали за перепост
Сегодня, 9:38
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nastya960
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Петербурженку шантажировали за перепост

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С нее требовали 150 долларов в биткоинах.

Петербурженка заявила, что у нее требуют взятку за то, чтобы на нее не донесли в полицию за перепост. Об этом сообщают российсукие СМИ.

Какой-то пользователь под ником Anastasia Bourge требует 150 долларов в биткоинах за свое молчание. Также она заявила, что ВК с 2007 года и так передает всю информацию в правооохранительные органы, так что "ее советы по безопасности стоят дешевле сломанной судьбы".

Потерпевшая девушка обратилась к адвокату и сама разрешила опубликовать переписку в Telegram-канале. Страница шантажистки в данный момент забрлокирована. 


Фото: t.me/zalayk

Ранее жителя Сочи осудили за репост карикатур на Иисуса Христа.

Фото: pixabay.com

Теги: репост , шантаж
Категории: Лента новостей Новости СПб

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