Пожилой петербурженке дали два года условно за плакат, призывающий к убийству‍ "неславян"

В петербургском суде вынесли приговор 52-летней панк-рокерше, которая признала к уничтожению неславянской расы.

В Красногвардейском районном суде приговорили к двум годам условного срока петербурженку, которая призывала к убийству через собственное искусство. Женщину признали виновной в том, что на балконе квартиры по Гранитной улице она вывесила плакат, вызывающий ненависть к неславянской расе. По мнению 52-летней неонацистке, таких людей стоит убивать. Об инциденте рассказали представители пресс-службы Объединенных судов по региону.

Вера Петрова получила два года условно по статье за публичные призывы возбуждение чувства ненависти, а также унижении человеческого достоинства. Еще два года обозначены в качестве испытательного срока для злоумышленницы.

Напомним, что уголовное дело в отношении фигурантки начало в 2017 году. В течение шести часов плакат провисел на стене дома, пока правоохранительные органы не постучались в дверь к петербурженке. Сама же владелица квартиры заявила, что просто прилюдно “призналась в любви” к музыкальной панк группе, чьи строчки и разместила на плакате.

На заседании суда Петрова признала вину в содеянном.

