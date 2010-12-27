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В Выборгском районе петербурженка упала с 4 этажа и выжила
Сегодня, 8:56
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lesjasap
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В Выборгском районе петербурженка упала с 4 этажа и выжила

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Врачи пытаются спасти жизнь пациентке, выпавшей из окна четвертого этажа.

В Петербурге медики спасают жизнь девушке, которая выпала с четвертого этажа жилого дома в Выборгском районе. 
 
Инцидент произошел в доме номер 9 по улице Дрезденской. Прохожие заметили под окнами здания тело женщины со следами, характерными для падения с высоты. Очевидцы событий позвонили в “скорую помощь”. Пострадавшую экстренно доставили в Третью городскую больницу. 
 
Выяснилось, что 34-летняя петербурженка упала из окна собственной квартиры. В результате происшествия, она получила закрытую черепно-мозговую травму и множество переломов. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии. Причины и обстоятельства дела изучают правоохранительные органы.
Теги: врачи , выборгский район , госпитализация , дрезденская улица , падение , скорая помощь
Категории: Происшествия Новости СПб

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