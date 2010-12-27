Петербурженка сорвалась со скалы на Бали и погибла

Девушка сорвалась со скалы на арендованном скутере.

Петербурженка во время путешествия в Индонезии погибла, сорвавшись со скалы на арендованном скутере.

Сегодня, 28 февраля, знакомые семьи рассказали, что несчастный случай с 22-летней девушкой произошёл шесть дней назад на Нуса Пенида – небольшом острове рядом с Бали. Сообщает "Фонтанка".

В день отъезда вместе с подругой она ездила на пляж Келингкинг. Туристы пишут о нем как о месте с самыми захватывающими видами и предупреждают об извилистой и опасной дороге. Путешествовали девушки, как и большинство на острове, на байках, которые взяли в аренду.

Как рассказала подруга, около часа дня 22 февраля они не смогли преодолеть участок дороги на утесе по пути от пляжа. Первой ехала Кэрэн. Она не справилась с управлением и упала с высоты 200 метров. Её тело нашли спустя три часа у подножия скалы. Возвращать тело в Россию страховая компания отказывается.

Согласно законодательству Индонезии, для управления мотоциклом/мотобайком необходимо наличие водительских прав категории А. К сожалению, наш клиент не имел соответствующих прав. Таким образом, застрахованная нарушила правила страхования. Сообщили в компании "ВТБ Страхование", где была застрахована петербурженка.

В результате вместо выплат и помощи с возвращением тела родные получили консультацию по процедуре репатриации и контакты фирмы, проигнорировавшей местные законы.

Скутеры предоставили в Ketut marta. У сотрудников арендной компании не возникало никаких вопросов к девушкам.