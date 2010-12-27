Ностальгия замучила: петербурженка просит полицию разыскать мужа, пропавшего 13 лет назад

Петербурженка решила разыскать пропавшего супруга спустя 13 лет после его исчезновения.

В полицию Кировского района обратилась петербурженка, которая решила разыскать пропавшего супруга. Муж исчез из жизни женщины 13 лет назад. По имеющимся у нее сведениям, сейчас он не имеет постоянного места жительства.

Заявительнице 52 года и она работает оператором судостроительного предприятия. Почему жительница Московского района решила обратиться в правоохранительные органы - непонятно. Возможно, роль сыграла информация о бедственном положении пропавшего. Среди особых примет мужчины - шрамы от ожогов и порезов на правом предплечье, груди и левой руке.

Оперативники также выяснили, что разыскиваемый ранее был судим за грабеж. После отбывания срока в заключении он проживал в квартире на проспекте Ветеранов. С 2005 года его местоположение неизвестно.

