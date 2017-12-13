Петербурженка отпинала полицейского и получила за это срок

Женщина вину не признала и заявила, что ее оговаривают.

21 февраля в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга суд огласил приговор в отношении местной жительницы, которая в состоянии алкогольного опьянения осыпала бранью сотрудника полиции, а после отпинала его ногами.

В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что инцидент, приведший к уголовному делу, произошел в августе прошлого года. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказала сопротивление старшему роты полиции МОВО по Петродворцовому району:

Руководствуясь внезапно возникшим личным неприязненным отношением, в ответ на правомерное требование прекратить противоправные действия и проследовать в отдел полиции, публично, в присутствии третьих лиц, словесно выразилась грубой нецензурной бранью о личности и служебной деятельности Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Также подсудимая нанесла по полицейскому несколько ударов ногами в живот. Однако сама женщина вину свою полностью отрицала, заявляя, что ее оговорили. Суд на ее доводы не отреагировал и признал виновной по статье "Оскорбление представителя власти" и приговорил к 1,5 годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербуржцу дали срок и запретили ходить на митинги за картинку в "ВКонтакте".