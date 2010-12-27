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Петербурженка чуть не съела вместе со сдобой металлическую иголку
Сегодня, 18:58
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Rybka123

Петербурженка чуть не съела вместе со сдобой металлическую иголку

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Женщина отметила, что, к счастью, игла попалась ей, а не ребёнку.

Жительница Петербурга рассказала в социальных сетях об опасной находке, которую она сделала хлебобулочном изделии, купленном в одном из местных магазинов. Пост с картинкой она разместила в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Петербурженка сообщила, что нашла в сдобе от петербургской компании металлическую иголку длиной длинной 1,5 см. Женщина отметила, что, к счастью, игла попалась ей, а не ребёнку.
Напомним, что это далеко не первый случай, когда петербуржцы находят в продуктах питания неестественные вещи. Ранее мы писали историю местных граждан, которые к своему несчастью также натыкались на иголку или даже ленточного червя.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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