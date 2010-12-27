Петербурженка чуть не съела вместе со сдобой металлическую иголку

Женщина отметила, что, к счастью, игла попалась ей, а не ребёнку.

Жительница Петербурга рассказала в социальных сетях об опасной находке, которую она сделала хлебобулочном изделии, купленном в одном из местных магазинов. Пост с картинкой она разместила в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Петербурженка сообщила, что нашла в сдобе от петербургской компании металлическую иголку длиной длинной 1,5 см. Женщина отметила, что, к счастью, игла попалась ей, а не ребёнку.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда петербуржцы находят в продуктах питания неестественные вещи. Ранее мы писали историю местных граждан, которые к своему несчастью также натыкались на иголку или даже ленточного червя.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург