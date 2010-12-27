Петербурженка отравила грудного сына жидкостью для удаления накипи

Женщина заявила, что по ошибке развела смесь для кормления химикатами.

Поздним вечером 21 октября в Детскую больницу №5 имени Филатова привезли грудного ребенка, которому едва исполнился месяц. У малыша диагностировали острое пероральное отравление органической жидкостью. Об этом сообщает ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Малыша госпитализировали из квартиры дома на 1-й Полевой улице. 41-летняя мать ребенка рассказала, что по ошибке развела смесь для кормления жидкостью для удаления накипи. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии.

Ранее аналогичная ситуация произошла с продюсером группы "На-На" Бари Алибасовым. В июне этого года он попал в реанимацию, выпив средство для прочистки труб "Крот". По заверениям потерпевшего, он случайно перепутал баночки с химическим средством и йогуртом.

Фото: Piter.TV