В Петербурге разыскивают телефонного террориста, сообщившего о бомбе в отделе полиции

В 76-м отделе полиции провели осмотр территории, однако взрывчатых веществ так и не обнаружили.

В Петербурге разыскивают телефонного террориста, сообщившего о бомбе в 76-м отделе полиции. После звонка полицейские провели осмотр территории, однако взрывчатых веществ так и не обнаружили, пишут региональные СМИ.

Стало известно, что эвакуацию проводить не стали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают хулигана. Его ждет наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что телефонный террорист сообщил о желании взорвать Медного всадника.

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