Петербуржца отправили в колонию за покупку квартиры за чужой счет

В Петербурге судили мужчину, который занял у друга крупную сумму денег и не вернул.

Житель Санкт-Петербурга занял у знакомого семь миллионов рублей, а позже приобрел на эту сумму квартиру. Однако возвращать долг мужчина не захотел. Суд решил, что должника можно оставить без обновки.

Известно, что суд признал Дениса Пчелина виновным в хищении путем злоупотребления доверием в особо крупном размере. В ходе суда установлено, что Пчелин в 2014 году взял в долг семь миллионов рублей у знакомого предпринимателя. Вернуть крупную сумму подсудимый обязался через 10 месяцев, но выполнить обещанное не смог.

В результате, суд назначил наказание "другу" в виде 2,5 лет исправительной колонии общего режима.