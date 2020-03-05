Петербуржец вывихнул ключицу и сломал лодыжку, упав на льду

Его поместили в приемное отделение больницы в состоянии средней степени тяжести.

Накануне днем в полицию поступила телефонограмма из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе о том, что в 10 утра к ним доставили 38-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым вывихом правой головки ключевой кости и закрытым переломом лодыжки правой голени. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшего госпитализировали и поместили в приемное отделение больницы в состоянии средней степени тяжести. Оказалось он в половину второго часа ночи упал на гололеде у дома №22 по улице Тельмана. Отмечается, что информацию передали в администрацию.

В Петербурге госпитализировали с обморожениями почти 30 человек за месяц.

Фото: Piter.tv