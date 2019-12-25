В Петербурге оштрафовали мужчину за использование песен "Голубых беретов" в сауне

Полицейские изъяли контрафактные фонограммы.

Василеостровский районный суд закрыл уголовное дело, возбужденное в отношении Дмитрия Богданова. Мужчину обвиняли в нарушении авторских прав на песни группы "Голубые береты". Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что 9 октября в сауне "Гейзер" на Капитанской улице играли минусовки песен "Голубые береты", "Возвращайся скорей" и "Разговор с портретом". Соглашение с правообладателем на использование этих треков подписано не было.

Полицейские изъяли контрафактные фонограммы. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело о причинении материального ущерба правообладателю песен.

Богданов не был ранее судим. Он полностью признал свою вину и возместил 180 тысяч рублей владельцам композиций. Суд закрыл уголовное дело, назначив штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что молодого автомобилиста из Петербурга оштрафовали и оставили без водительских прав за пьяную езду.

Фото: Piter.TV