Петербуржец в качестве компенсации получил 100 тыс. рублей за падение с верхней полки поезда

Кировский районный суд пришёл к выводу, что мужчина получил травмы в связи с особенностями эксплуатации вагона поезда.

Спустя пять лет петербуржец получил 100 тыс. рублей в качестве компенсации за падение с верхней полки поезда. Об этом сообщили в пресс-службе судов Петербурга в пятницу, 2 апреля.

Пострадавшим оказался Алексей Петушков, который летом 2015 года упал с верхней полки поезда Петербург-Мурманск. После происшествия Петушков получил множество травм, в связи с чем мужчина потребовал выплатить ему 100 тыс. рублей в качестве компенсации.

Отмечается, что по факту падения Петушкова был составлен акт о несчастном случае. В котором написано, что мужчина будучи в состоянии алкогольного опьянения упал с верхней полки. Однако заявление перевозчика не было подтверждено медицинским заключением.

Кировский районный суд пришёл к выводу, что Петушков получил травмы в связи с особенностями эксплуатации вагона поезда.

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Фото: Piter.tv