Петербуржец украл у государства 223 млн рублей на строительстве арктических объектов

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине, который путем хитрой многоходовки заполучил крупные средства из бюджета Спецстроя России.

Правоохранители Петербурга расследовали сложную схему хищения государственных средств при строительстве арктических объектов. Речь идет о государственном контракте на несколько миллиардов рублей, направленных на возведение в Арктической зоне стационарных комплексов радиолокационного отделения и пункта наведения авиации. В данный момент следствие распутывает хитрый клубок, который заплели авторы масштабной аферы. Однако один из участников схемы по выкачиванию государственных денег уже осужден.

Как сообщает пресс-служба Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга, первым свой приговор выслушал петербуржец Александр Кузнецов. Его приговорили к 2 годам лишения свободы за хищение обманным путем более 223 млн рублей. Следствие подсчитало, что мужчина незаконным методом получил 223 622 207 рублей.

"Кузнецов предложил другому лицу, в отношении которого осуществляется производство по уголовному делу, являющемуся учредителем и ген.директором ООО "АС-Инжениринг" осуществить хищение денежных средств при строительстве объектов в Арктической зоне в интересах Министерства обороны РФ. Согласившись на предложение Кузнецова, действуя совместно и по его поручению, соучастник приискал лицо из сотрудников ФГУП "ГУИР №2 при Спецстрое России", которое за ежемесячное денежное вознаграждение предоставляло информацию и советы при подготовке конкурсной документации, обеспечивало своевременную выплату авансовых платежей, принимало авансовые отчеты и признавало их достоверным", - говорится в описании дела.

Соучастники подали в ФГУП содержащие недостоверные сведения заявки на участие в запросах предложений на право заключения договоров на выполнение комплекса проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ на острове Средний архипелаг Северная земля. Обман при этом выразился в предоставлении заведомо ложных сведений и документов о якобы имевшемся опыте производства аналогичных работ, а также о возможности их выполнения. После заключения договора, на счет ООО "АС-Инжениринг" были перечислены авансовые платежи на общую сумму не менее 2 273 332 844 рублей.

"В дальнейшем, реализуя умысел на хищение части выплаченных авансовых платежей, между ООО "АС-Инжениринг" и фиктивной организацией ООО "ДемСтрой" был заключен договор на поставку блок-контейнеров. Полученные ООО "ДемСтрой" 223 622 207 рублей были обналичены и получены другим лицом, в отношении которого осуществляется производство по иному уголовному делу, которое осуществляло учет поступления наличных денежных средств и учет их расходования, и другим лицом, в отношении которого осуществляется производство по иному уголовному делу, которые распорядились ими как своими собственными", - говорится в пресс-релизе.

Кузнецов виновным себя признал полностью, добровольно выдал похищенные денежные средства в размере 80 000 000 рублей.