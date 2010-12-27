Петербуржец украл у государства 223 млн рублей на строительстве арктических объектов

Правоохранители Петербурга расследовали сложную схему хищения государственных средств при строительстве арктических объектов. Речь идет о государственном контракте на несколько миллиардов рублей, направленных на возведение в Арктической зоне стационарных комплексов радиолокационного отделения и пункта наведения авиации. В данный момент следствие распутывает хитрый клубок, который заплели авторы масштабной аферы. Однако один из участников схемы по выкачиванию государственных денег уже осужден.
Как сообщает пресс-служба Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга, первым свой приговор выслушал петербуржец Александр Кузнецов. Его приговорили к 2 годам лишения свободы за хищение обманным путем более 223 млн рублей. Следствие подсчитало, что мужчина незаконным методом получил 223 622 207 рублей.
"Кузнецов предложил другому лицу, в отношении которого осуществляется производство по уголовному делу, являющемуся учредителем и ген.директором ООО "АС-Инжениринг" осуществить хищение денежных средств при строительстве объектов в Арктической зоне в интересах Министерства обороны РФ. Согласившись на предложение Кузнецова, действуя совместно и по его поручению, соучастник приискал лицо из сотрудников ФГУП "ГУИР №2 при Спецстрое России", которое за ежемесячное денежное вознаграждение предоставляло информацию и советы при подготовке конкурсной документации, обеспечивало своевременную выплату авансовых платежей, принимало авансовые отчеты и признавало их достоверным", - говорится в описании дела.