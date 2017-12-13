В Невском отделении полиции погиб задержанный

В Невском районе СК расследует загадочную смерть задержанного в полицейском участке.

Петербуржец выложил трансляцию в социальной сети с сообщением о том, что его избили и задержали полицейские. А спустя некоторое время мужчину нашли повешенным в изоляторе. Странная ситуация заинтересовала Следственный комитет.

Инцидент произошел вечером 21 февраля. Первая видеозапись была опубликована на личной странице Рустама К. в “Вконтакте” около 18 часов вечера. В прямом эфире пострадавший пожаловался на неправомерные действия правоохранительных органов. По словам жертвы, по неизвестной причине его поймали на улице Солидарности и заставили сесть в служебную машину. Оттуда местный житель решил произвести видеосъемку, показав зрителям израненные ноги. Он утверждал, что травмы получил в результате нападения оперативников.

Через четыре часа после этого, петербуржца обнаружили в камере отделения 23 подвешенным на веревке из-под куртки. В произошедшем приехал разбираться прокурор Невского района и руководитель СК. О факте гибели человека в стенах отделения полиции доложено управляющему составу ГУ МВД по региону.

В настоящее время изучаются обстоятельства летального исхода для принятого задержанного. По сведениям причастных к делу должностных лиц, Рустама К. направили в изолятор из-за того, что он распивал спиртные напитки около собственного дома. Возможные улики, включающие мертвое тело, одежду и шнурки, документацию обрабатывают эксперты.

Видео и фото: Вконтакте

