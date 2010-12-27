"Война началась!": Петербуржец с ружьем ворвался в салон красоты

В Красногвардейском районе пьяный мужчина ворвался в салон красоты и размахивал огнестрельным оружием.

В Красногвардейском районе мужчина с ружьем ворвался в салон красоты. На место прибыли сотрудники полиции и задержали дебошира. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

В Петербурге 13 апреля около 5 часов вечера в салон красоты на улице Лазо ворвался мужчина 43 лет, которые находился в состоянии алкогольного опьянения. В руках у него было ружье, с помощью которого он собирался вывести свою 41-летнюю сожительницу, находящуюся в салоне.

Злоумышленник стал размахивать огнестрельным оружием с криками, что началась война и всем необходимо срочно покинуть здание. Никто из присутствующих в здании не пострадал.

На место инцидента прибыл сотрудники полиции, которые задержали мужчину. В автомобиле, прикаркованном рядом, правоохранительные органы обнаружили пистолет и патроны разного калибра. На месте происшествия были изъяты камервы видеонаблюдения для дальнейшего разбирательства.

Фото: Piter.TV