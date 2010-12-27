Петербуржец разыграл собственную смерть и получил административный протокол от полиции

На юге Петербурга пожилой мужчина разыграл возлюбленную, притворившись мертвым.

Вечером 19 ноября 34-летняя петербурженка позвонила в полицию и рассказала, что прямо на ее глазах сожитель застрелил себя. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Когда наряд подъехал к квартире заявительницы, выяснилось, что погибший чудесным образом “ожил”.

Инцидент произошел на проспекте Ветеранов в доме номер 149. Мужчина рассказал, что хотел разыграть возлюбленную. Поэтому сделал вид, что выстрелил в потолок и упал “замертво”. Представители закона юмор не оценили и выписали 69-летнему шутнику административный протокол о нарушении правил обращения с оружием. Травматический пистолет изъят у владельца.