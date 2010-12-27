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Петербуржец разыграл собственную смерть и получил административный протокол от полиции
Сегодня, 9:32
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lesjasap
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Петербуржец разыграл собственную смерть и получил административный протокол от полиции

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На юге Петербурга пожилой мужчина разыграл возлюбленную, притворившись мертвым.

Вечером 19 ноября 34-летняя петербурженка позвонила в полицию и рассказала, что прямо на ее глазах сожитель застрелил себя. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Когда наряд подъехал к квартире заявительницы, выяснилось, что погибший чудесным образом “ожил”. 
 
Инцидент произошел на проспекте Ветеранов в доме номер 149. Мужчина рассказал, что хотел разыграть возлюбленную. Поэтому сделал вид, что выстрелил в потолок и упал “замертво”. Представители закона юмор не оценили и выписали 69-летнему шутнику административный протокол о нарушении правил обращения с оружием. Травматический пистолет изъят у владельца. 
Теги: правонарушение , протокол , розыгрыш , смерть
Категории: Происшествия Новости СПб

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