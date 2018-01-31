Петербуржец продает "Букет мира" Пикассо за 25 тыс. рублей

Литографию выпускали ограниченным тиражом к всемирному конгрессу за разоружение и сотрудничество в Стокгольме.

Стало известно, что мужчина из Петербурга продает литографию плаката Пабло Пикассо "Букет мира", также известный как "Цветы и руки". Стоимость работы 25 тыс. рублей. Объявление опубликовано на Avito.

По данным в объявлении, это оригинальная литография, которая подписана и датирована на камне. Ее выпускали ограниченным тиражом к всемирному конгрессу за разоружение и сотрудничество в Стокгольме.

Известно, что примерный размер полотна примерно 460х610мм.

Напомним, что простое изображение – своеобразный призыв к единению людей. Эту работу он создал в 1958 году.

Ранее в Петербурге продают бывший флигель для музыкантов и мастеровых Саперного батальона. Особняк продается за 310 млн рублей.

Фото: Avito