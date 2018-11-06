Петербуржец пришел в супермаркет за пивом в компании львенка

Пользователей социальных сетей смущает законность содержания льва дома.

В одном из супермаркетов Санкт-Петербурга произошла неожиданная встреча – между рядами с продуктами и выпивкой гулял настоящий львенок.

Где именно произошел инцидент, история умалчивает. Известно только то, что мужчина пришел в магазин за пивом и захватил с собой льва. Его питомца зовут Сима. Детеныш вполне спокойно и с интересом расхаживал по павильону. Никаких поводков и ошейников на нем не было.

Петербуржцы были очень рады такой встрече, но у многих возник вопрос, связанный с законностью содержания дома такого питомца.

Напомним, ранее Piter.tv писал о том, что ветеринар рассказал о страданиях крокодила в подвале дома в Петергофе.

Видео, фото: Pikaby