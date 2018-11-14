Николай Дроздов прокомментировал список запрещенных к содержанию дома диких животных

Зоолог подтвердил правильность принятого документа.

Знаменитый зоолог и телеведущий Николай Дроздов отнесся с одобрением к созданному списку запрещенных домашних животных. Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва".

Соответствующий документ, не позволяющий содержать дома крупных хищных и ядовитых животных, подписал Медведев. Дроздов подтвердил, что такие звери представляют реальную опасность, а также напомнил историю семьи Берберовых. Они содержали в обычной квартире двух львов, одного из них во время нападения на прохожего застрелил полицейский. Второй лев оказался агрессивным, ранил Нину Берберову и убил ее сына. Николай Дроздов заключил, что и животных таких жалко, нельзя их держать дома.

Напомним, документ был разработан с целью обезопасить, как животных, жизнь которых не может быть полноценной в домашних условиях, так и граждан, содержащих дома опасных питомцев.

Видео: YouTube / Олег Зубков парк Тайган / ванадий волков

