Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию дома животных

Законопроект был разработан с целью обезопасить, как животных, жизнь которых не может быть полноценной в домашних условиях, так и граждан, содержащих дома опасных питомцев.

Дмитрий Медведев подписал постановление, которое содержит перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства России.

Постановление №795 представляет собой список из 33 подотрядов, где животные объединены в восемь классов: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы. Отмечается, что приобретённые до 1 января 2020 года животные остаются у хозяев.

Также запрет не распространяется на содержание экзотических животных в зоопарках, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах и т.д. При этом, согласно постановлению №819, владельцы животных, внесенных в список, обязаны уведомить о своих питомцах территориальный орган Росприроднадзора.

Напомним, законопроект был разработан с целью обезопасить, как животных, жизнь которых не может быть полноценной в домашних условиях, так и граждан, содержащих дома опасных питомцев.

Видео: Видео: Piter.tv ; YouTube / александр шкребета / gnngarmaza