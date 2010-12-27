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Пенсионер получил травмы от взорвавшегося телевизора
Сегодня, 11:22
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lesjasap
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Пенсионер получил травмы от взорвавшегося телевизора

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Пожилой мужчина попытался распилить технику на балконе собственной квартиры.

4 сентября около девяти часов вечера в многоэтажном доме Санкт-Петербурга произошел взрыв. Об инциденте сообщили очевидцы. Они услышали странный хлопок в квартире соседа и позвонили в правоохранительные органы. Как оказалось позже, на балконе дома номер 33 корпус 2 по Загребскому бульвару взорвался старый телевизор. От возгорания пострадал 63-летний петербуржец. 
 
Мужчина вынес технику на балкон квартиры с намерением распилить конденсатор. Телевизор не выдержал издевательств и загорелся. Пенсионер получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Сейчас он госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести. 
 
По факту происшествия проводится проверка. 
Теги: взрыв , пенсионер , телевизор
Категории: Новости СПб

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