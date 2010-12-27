Пенсионер получил травмы от взорвавшегося телевизора

Пожилой мужчина попытался распилить технику на балконе собственной квартиры.

4 сентября около девяти часов вечера в многоэтажном доме Санкт-Петербурга произошел взрыв. Об инциденте сообщили очевидцы. Они услышали странный хлопок в квартире соседа и позвонили в правоохранительные органы. Как оказалось позже, на балконе дома номер 33 корпус 2 по Загребскому бульвару взорвался старый телевизор. От возгорания пострадал 63-летний петербуржец.

Мужчина вынес технику на балкон квартиры с намерением распилить конденсатор. Телевизор не выдержал издевательств и загорелся. Пенсионер получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Сейчас он госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.

По факту происшествия проводится проверка.