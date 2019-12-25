Петербуржец получил срок в колонии за убитого в драке знакомого

Мужчина поссорился со знакомым в подъезде дома на проспекте Ударников.

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил горожанина Виталия Бутинова к шести годам в колонии строгого режима. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что одной мартовской ночью прошлого года Бутинов повздорил со своим знакомым, находясь на лестничной клетке между 12 этажом и чердаком дома на проспекте Ударников. В ходе ссоры злоумышленник множество раз ударил потерпевшего руками и ногами по лицу, грудной клетке, животу и конечностям. От первых ударов мужчина упал на пол и впоследствии несколько раз ударился головой об пол. От полученных ударов, по неосторожности доведших до трагедии, потерпевший скончался на месте.

Бутинов вину признал частично. Суд также взыскал с мужчины более 900 тысяч рублей в счет материального вреда и ущерба.

Фото: Piter.TV