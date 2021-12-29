Петербуржец подал в суд на главного санитарного врача города из-за "омикрона"

Мужчина объяснил, как на самом деле распространяется новый штамм, и рассказал про математические модели вируса и цепочку ДНК.

Житель Петербурга обратился в Куйбышевский районный суд с иском к главному санитарному врачу города Наталье Башкетовой. Он требует признать недействительным ее постановление о наблюдении за КОВИД-больными и передаче данных о нарушении режима самоизоляции в полицию. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Петербуржец утверждает, что сейчас "есть только "омикрон", других штаммов в городе нет". Он хочет выяснить, соответствуют ли действующие в Петербурге ограничения рекомендациям ВОЗ. Мужчина объяснил городскому суду, как на самом деле распространяется новый штамм, и рассказал про математические модели вируса и цепочку ДНК.

В настоящий момент суд вернул административный иск, разъяснив право на обращение в Санкт-Петербургский городской суд.

Ранее мы писали, что петербуржец бросил в кассира банку сметаны из-за просьбы надеть маску.

Фото: Piter.TV