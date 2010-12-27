Самолет совершил вынужденную посадку в Краснодаре.

В пятницу, 16 августа, самолет рейса "Тель-Авив — Петербург" совершил вынужденную посадку из-за неадекватного пассажира. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Как оказалось, 32-летний житель Кировска Ленинградской области в состоянии сильного алкогольного опьянения пытался разбить головой иллюминатор. На замечания экипажа мужчина отвечал крайне грубо.

Я много раз выпивал, но чтобы из-з-а этого сажали самолет… позже заявил мужчина

В итоге самолет вынужденно совершил посадку в Краснодаре. В аэропорту буйного пассажира сразу же задержали. Мужчина заявил, что не помнит ничего.

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