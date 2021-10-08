Суд в Петербурге постановил вернуть истцу деньги за купленные биткойны

Ответчик не смог доказать, что действительно продал биткоины.

Петербуржцу удалось взыскать через суд со своего оппонента около 85 тысяч рублей за неосновательное обогащение. Конфликт между мужчинами произошел из-за биткоина. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сергей Шаров рассказал, что 1 июля 2021 года перевел Александру Лопаткину 80 тысяч рублей. Назначение платежа не было указано. Кроме того, между сторонами не был заключен договор. В ноябре Шаров потребовал вернуть деньги, но до сих пор не смог их получить.

Лопаткин рассказал, что истец купил у него биткоины на сумму 80 тысяч рублей. Это может подтвердить скриншот с сайта localbitcoins. По его словам, Шаров подтвердил, что получил цифровую валюту.

В суде отметили, что пока отношения с использованием криптовалюты не урегулированы законодательством. Ответчик не смог доказать факт принадлежности биткоинов, а также переход прав на криптовалюту истцу. С сайта, на котором осуществлялась продажа, ответа не пришло. Операции носят анонимный характер.

В итоге с Лопаткина взыскали 80 тысяч рублей за неосновательное обогащение, проценты за пользование чужими средствами (2270 рублей) и расходы по оплате госпошлины (2688 рублей). Ответчик подал апелляцию.

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