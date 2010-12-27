В Невском районе петербуржец попал в реанимацию после отказа отдать телефон грабителю

В Веселом поселке кавказец ножом ударил мужчину, оказавшегося отдавать телефон.

В Невском районе мужчина “кавказской” внешности отправил прохожего в реанимацию за отказ отдать ценные вещи. В итоге преступник напал на мужчину и отобрал у жертвы 70 тысяч рублей и мобильный телефон.

Инцидент произошел в половину четвертого дня 11 декабря. Местный житель заходил в лифт дома номер 6 корпус 5 по Искровскому проспекту, когда за ним зашел незнакомец. Злоумышленник схватил мужчину за плечо и потребовал отдать смартфон. Предполагаемая “жертва” отказалась подчиниться и тогда кавказец ударил его ножом в живот. Забрав у истекающего кровью петербуржца деньги из кошелька, преступник скрылся.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают напавшего. В его отношении возбуждено уголовное дело за разбой. Пострадавший госпитализирован. Он находится в тяжелом состоянии.