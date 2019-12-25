Петербуржец основал первый в России музей кассетных магнитол

Идея собрать коллекцию появилась еще в в 90-х годах.

Житель Петербурга Сергей Васильев открыл первый в России музей кассетных магнитол. Мужчина собрал их у себя дома, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Основатель музея отметил, что в каждой эпохе соответствовали определенные произведения искусства. Для 1980-х особое значение имели кассетные магнитолы. В коллекции Сергей Васильева есть Sharp 777, которую в конце XX мечтали заполучить многие, микрокассеты, которые подходят для микромагнитол, компакт-кассеты, аудиоплеер Walkman, выпущенный в Японии в 1979 году.

Идея собрать магнитолы петербуржцу пришла тогда, когда в 1990-х годах зарубежная техника стала возможной для покупки и на отечественном рынке.

Фото: ВКонтакте / МУЗЕЙ КАССЕТНЫХ МАГНИТОЛ 70-80Х